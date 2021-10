Brugte forkerte tal til at lukke munden på modkandidat

Herunder, om patienter skal have mulighed for at henvende sig direkte til privathospitalerne uden først at blive visiteret på regionens patientkontor. En model, der lige nu er taget i brug i Region Syddanmark.

Regionsrådsformand Anders Kühnau fastholder, at modellen ikke vil hjælpe i Region Midtjylland med henvisning til, at kun ganske få har brugt det. Også selvom tallet 87 ikke var opdateret, og der derudover er et mørketal, fordi alle, der bruger ordningen, ikke er registreret endnu.

Kunne du ikke have formuleret det på en mere retvisende måde, så man som vælger forstod, at det reelle tal er højere, når du bruger det som hovedargument i en debat?

- Jeg har ingen idé om, hvad det reelle tal er, hvis ikke det er 87. Det er det tal, jeg har fået oplyst, og det er det eneste tal, jeg kan oplyse på det tidspunkt. At Region Syddanmark så ikke har fået registreret alle regninger på det tidspunkt, jeg giver tallet, det kan jeg jo ikke vide. Hvordan skal jeg kunne bringe den nuance ind i debatten, når jeg ikke kender til den?