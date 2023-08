Børnelæger fik ”isnende” fornemmelse af at noget var glemt

- Vi vurderer, at lægernes arbejde i Børnecenter for lunge og allergisygdomme, klynge 1 ikke er planlagt, tilrettelagt og udført, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, skrev Arbejdstilsynet i påbuddet 14. november efter et uanmeldt besøg på centeret den 16. august 2022 og flere samtaler med både læger og ledelsen.

Lægerne i klynge 1 på Børnecenter for lunge og allergisygdomme på Aarhus Universitetshospital har igennem flere år arbejdet under så stort et pres, at det har været med risiko for deres fysiske og psykiske helbred.

- Så det er ikke sådan, at medarbejderne oplever, at deres arbejdsmiljø er fuldstændig på plads. De elementer, der ligger i handleplanen, skal have tid til at få effekt. Der er ikke nogen tvivl om, at det, at der kommer et påbud fra Arbejdstilsynet, også skærper hospitalets fokus på problemerne, siger han til TV2 Østjylland.

Lægerne gik derfor i en konstant bekymring for, om det gik ud over patienterne, fordi de overså betydningsfulde oplysninger ved undersøgelser, eller fordi patienterne ikke blev undersøgt i tide.

- Lægerne mister overblikket over arbejdsopgaverne og er i konstant alarmberedskab grundet bevidstheden om, at der er opgaver, de har glemt, der kan få betydning for patienternes forløb, står der i påbuddet.

Men det store arbejdspres og de mange daglige opgaver medførte, at lægerne mistede overblikket flere gange dagligt, og ifølge Arbejdstilsynet beskrev lægerne, hvordan de pludselig kunne få en ”isnende” fornemmelse af, at der var ting, de havde glemt.

Lægerne arbejder med svære patientforløb, der kræver højt specialiserede behandlinger, hvor det blandt andet handler om at sikre, at børnenes lungefunktion ikke forværres.

Her oplyste lægerne, at de arbejdede mellem 45 og 65 timer om ugen og ofte ikke nåede at holde pause eller spise frokost, ligesom de ikke havde mulighed for afspadsering som følge af de mange opgaver.

På Børnecenter for lunge- og allergisygdomme undersøger og behandler de børn og unge under 18 år, der har sygdomme i lungerne.

Hvad har I gjort for at afhjælpe problemerne og sikre, at de ansatte kan holde en pause og spise en madpakke?

- Det er lykkes at ansætte en speciallæge, som starter her 1. september. Men vedkommende skal introduceres til et meget specialiseret område, før man kan se, at det reelt aflaster de erfarne læger. Så har vi endnu engang gennemgået arbejdsgange, patientforløb, visitation af patienter og overordnet forsøgt at tilpasse arbejdsmængden til antallet af læger og sygeplejersker, men det har ikke givet tilstrækkelig luft til personalet. At der kommer to ekstra hænder, er et skridt på vejen, men på den lange bane skal vi prioritere og forventeligt ophøre med nogle af vores aktiviteter, når det ikke er muligt at tilføre ressourcer til opgaven, siger Jens Veirum.

- Gidsler i en ulige kamp

Han fortæller, at der også er lavet nogle stressreduktionstiltag omkring lægerne, og en merarbejdsaftale for overlægerne, så de bliver honoreret for det ekstra arbejde, de lægger i fritiden for at nå rundt om opgaverne.

Og sådan noget som afspadsering – er der mulighed for det i dag?



- Ja, men når de afspadserer, er der andre, der skal løse opgaven, eller også skal vi flytte eller aflyse nogle patienter. Det er jo det dilemma, vi har været i længe og der, lægerne og sygeplejerskerne kommer i klemme, fordi de bliver gidsler i en ulige kamp. De ser jo, hvad det gør ved deres patienter, hvis vi ikke kan tilbyde det, den enkelte patient har brug for, siger Jens Veirum.