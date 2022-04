Blodbank efterlyser blod- og plasmadonorer i Aarhus

- På verdensplan mangler der plasma. Det oplever vi også i Danmark, hvor der er nogle patientgrupper, som i noget tid har været nedsat i den mængde af medicin, de får.

- Det er ikke noget folk dør af, men de har det væsentligt dårligere, fordi de har brug for mere plasmabaseret medicin, end de får, siger han.

Danmark skal være selvforsynende

USA er en af de største eksportører af plasma til verdensmarkedet. Landet har tidligere meldt ud, at de ville stoppe eksporten, hvis de på et tidspunkt selv skulle mangle plasma.

Det og etiske problemstillinger, hvor man i nogle lande tapper folk for ofte, er blandt årsagerne til, at man i Danmark er ved at omstille sig til at kunne være selvforsynende i plasmamedicin. Det gælder også i Aarhus.

- Opjusteringen er helt reel, for vi har brug for sikkerhed for, at den her medicin er tilgængelig hele tiden, siger Benjamin Harritslev Christensen.