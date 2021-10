Blankocheck til pressede hospitaler: Staten betaler for at afvikle pukler

Regionsrådsformand Anders Kühnau fortæller, at regionen nu kan bruge de penge, der skal til for at nedbringe ventetiderne.

- Det her er ikke et antal kroner. Det er så at sige en blankocheck, der sikrer, at vi kan bruge de penge, der skal til for at afhøvle de her ventelister, uanset om ventetiden er begrundet i coronavirus, strejke eller andre ting, siger Anders Kühnau til TV2 ØSTJYLLAND.