Beslaglagte vanvidsbiler solgt for 1,7 millioner kroner

Haderslev Auktion modtager selv 3000 kroner plus moms for hver solgt bil. Og for Peder Broe-Scherrebeck er der ikke nogen forskel i, om det er en bil fra politiet eller et andet sted.



- For mig er det en opgave som alle andre. Min fornemeste opgave er at skaffe den bedst mulige pris for min kunde, og det vil jeg gøre alt, hvad der står i min magt for at gøre, siger han.

Købte egen bil tilbage

Den dyreste bil på torsdagens auktion blev som sagt en Audi A6 solgt for 185.000 kroner.

Bilen blev købt af den tidligere ejer, der havde mistet den efter at være blevet taget for vanvidsbilisme. Ifølge Ekstra Bladet blev manden blitzet i en fartkontrol på vej ud til sin far, der netop var blevet hentet med hjerteflimmer.