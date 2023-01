Arriva-tog aflyst på stribe

Arriva har aflyst tog på stribe tirsdag morgen, oplyser trafikselskabet.

Det gælder blandt andet på strækning Aarhus-Langå og Aarhus-Viborg.

På visse afgange er der indsat togbusser, men det gælder ikke for alle afgange. Man skal desuden forberede sig på, at togbusserne kører forsinket i forhold til, hvornår togene ville have kørt.

Problemerne tirsdag morgen skyldes signalfejl, skriver Arriva på sin hjemmeside, hvor man også kan læse, om ens afgang er erstattet af togbus eller helt aflyst.