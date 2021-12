Antallet af coronasmittede sætter rekord - pressemøde om ny variant

Yderligere 5120 personer i Danmark har det seneste døgn fået besked om, at de er testet positive for coronavirus.

Det er det hidtil højeste for et døgn under epidemien. Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

De 5120 positive tilfælde er fundet i 195.137 PCR-prøver. Det er de prøver, hvor man podes i svælget.

Det vil sige, at 2,62 procent af det seneste døgns PCR-prøver har vist et positivt resultat for coronavirus.

På landets hospitaler er der onsdag indlagt 439 patienter med corona. Det er en stigning på seks personer i forhold til tirsdag.

Antallet af coronarelaterede dødsfald er steget med 14, så det samlede antal under epidemien nu er 2909.

Pressemøde i aften

Statsministeriet oplyser onsdag eftermiddag, at der onsdag klokken 18 vil være pressemøde om status på coronasituationen i Danmark.

- På pressemødet vil regeringen orientere om en styrkelse af vaccinationsindsatsen samt appellere til, at endnu flere tager imod tilbuddet om revaccination.

- Herudover vil myndighederne redegøre for seneste status på den nye variant Omikron, skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse.