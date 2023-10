Anker stor millionregning til Højesteret

Det bliver op til Højesteret at afgøre, om Region Midtjylland skal betale et særskilt beløb til diverse rettighedshavere for at vise tv og tilbyde radiolytning på regionens hospitaler

I september led regionen i Vestre Landsret nederlag til Copydan Verdens TV, som repræsenterer rettighedshaverne, og blev dømt til at betale 10 millioner kroner plus renter til rettighedshaverne.

Det fremgår nu af Højesterets hjemmeside, at sagen er blevet anket til Højesteret.

Sagen drejer sig specifikt om tv- og radioprogrammer, som er udsendt på public service-tv-kanaler. Altså kanaler, som man normalvis ikke betaler for.

Landsretten lagde i sin afgørelse i september vægt på, at hospitalerne videreformidler radio- og tv-signalerne ud gennem egne netværk, og dermed sker der en krænkelse af ophavsretten.

En sådan krænkelse sker nemlig, når et ophavsretligt beskyttet værk gøres tilgængeligt for almenheden. Og det er tilfældet på hospitalerne, mener altså Vestre Landsret.

Dømt i landsretten

Regionen har tidligere haft en aftale med Copydan, men den blev opsagt fra udgangen af 2018. Regionen mente ikke, at den var forpligtet til at betale, og derfor valgte rettighedshaverne at indbringe sagen for domstolene og fik altså medhold.

Landsretten bestemte, at regionen skulle betale ti millioner kroner til rettighedshaverne som et plaster på såret for krænkelserne. Dertil kommer et yderligere beløb i såkaldt procesrente.

Nu bliver det imidlertid op til dommeren i landets øverste domstol at vurdere, om landsretten har anvendt den komplicerede ophavsretsjura efter bogen. Det er endnu ikke bestemt, hvornår sagen skal behandles i Højesteret.