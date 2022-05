Amputerede midtjyder opfordres til at gå til Patienterstatningen

Benamputerede i Region Midtjylland bør henvende sig direkte til Patienterstatningen for at få vurderet deres sager.

Sådan lyder opfordringen fra formand for Amputationsforeningen Marianne Palm.

- Vores råd er, at man tager fat i Patienterstatningen øjeblikkeligt og ikke venter længere på Region Midtjylland, siger hun.

Region Midtjylland skriver i en redegørelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, at man har svært ved at identificere personer, der kunne have undgået amputation.