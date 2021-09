Ambulancerne kommer langsommere frem

Region Midtjylland skriver selv på deres hjemmeside, at der er sket en stigning på 6,1% i ambulancekørsler og sygetransport, sammenlignet med første halvdel af 2020. Derfor kommer aktiviteten til at være regionens fokuspunkt i forhold til at komme i mål med servicemålene.

- Vi arbejder på at dæmpe aktiviteten. Blandt andet i dialog med sygehusene, som vi gerne vil have til at bruge siddende patienttransport i stedet for liggende, i det omfang, det er muligt, siger Henning Weihrauch Voss.