Alt for mange fjernet benet - nu vil region undersøge ti års amputationer

Regionen har før skrevet i en redegørelse til Styrelsen for Patientsikkerhed, at man har haft svært ved at identificere de personer, der kunne have undgået amputation.

Nu er man derfor i dialog med Patienterstatningen om, hvilke diagnoser det er særligt relevant at tage afsæt i.

Er man omfattet af sagen, vil man blive kontaktet direkte. Beskeden vil blive sendt til e-Boks, oplyses det.

Kostede direktør jobbet

Sagen har kostet den nu forhenværende koncerndirektør Ole Thomsen jobbet. Den har desuden medført kritik fra blandt andre Danske Patienter. Det er en paraplyorganisation for patient- og pårørendeforeninger.

Lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital Jørgen Schøler Kristensen og vicedirektør i Sundhedsplanlægning Rikke Skou Jensen er begge blevet konstitueret som koncerndirektører.

Det skal de være, indtil en ny direktør bliver fundet.