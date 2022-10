Alle hospitaler ramt: Region ramt af kæmpe it-nedbrud

Hele Region Midtjyllands it har været nede det meste af torsdag eftermiddag.

Det startede klokken cirka 13.30. Det bekræfter konstitueret koncerndirektør Jørgen Schøler Kristensen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det er et kritisk nedbrud på infrastrukturen fra klokken 19 og cirka frem til 21, hvor man finder en fejl/proces, der kan udbedre det. Det kommer langsomt i gang igen nu, så det ser ud til at køre igen, siger han.

Det startede omkring klokken 13.30, hvor der ramte driftforstyrrelser i varierende grad mellem systemer og hospitaler, men det tog til i løbet af eftermiddagen, indtil man omkring klokken 19 ikke kunne kører på nogen systemer på hospitalerne.

- Det er selvfølgelig en meget uhensigtsmæssig og dårlig situation at være i. Det er meget beklageligt både over for patienter og personale, siger Jørgen Schøler Kristensen, der kalder det et stort nedbrud.

Kunne ikke overvåge hjerterytmer

Nedbruddet gjorde blandt andet, at det ikke var muligt at overvåge hjerterytmer.

Det betød også, at der kun er blevet gennemført et "absolut minimum antal operationer".

Regionen er holdt i beredskabstilstand, og der blev indkaldt ekstra personale en hel del steder.

- Vi har ikke analyseret årsagen endnu. Vi kunne se, at det ikke var enkeltstående, men hele systemet. Så analyserer vi der grundigt, forklarer den konstituerede direktør.

Han oplyser, at nogle patienter kan have oplevet det på vej ind på hospitalet, hvor personalet blandt andet ikke har kunnet tilgå, hvilke patienter der kom.

- Vi beklager selvfølgelig meget, at det sker. Vi lærer af det hver gang og lærer, at vores nødberedskab fungerer, siger Jørgen Schøler Kristensen.

Det kan ifølge ham tage nogle uger, før årsagen er fundet. Alle hospitaler melder, at systemerne er på vej op at køre igen.