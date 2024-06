Afsætter millioner til nedbringelse af ventelister

Forretningsudvalget for Region Midtjylland vil bruge 75 millioner kroner på at nedbringe ventelister. Det fremgår af en pressemeddelelse torsdag.

45 ud af de 75 millioner kroner skal bruges på at lade privathospitaler og privatpraktiserende læger udrede og behandle for eksempel grå stær, åreknuder og forskellige neurologiske sygdomme. Af de penge skal nogle også gå til fertilitetsbehandling til barn nummer to

Også patienter, som lider af søvnapnø, skal tilgodeses. I dag er der ventetid på op til 52 uger til behandling af sygdommen. Her afsætter regionen 10 millioner kroner, hvilket ifølge pressemeddelelsen betyder, at cirka 1000 patienter ekstra kan få hjælp.

De sidste 20 millioner kan regionens hospitaler selv disponere til initiativer, som nedbringer ventetider.