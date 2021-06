Aarhus Universitetshospital er klar til strejke: Patienter vil få besked om ændringer

Nødberedskabet er klar.

Sådan lyder meldingen fra Aarhus Universitetshospital, der fra weekenden og frem skal håndtere strejken blandt landets sygeplejersker.

- Vi har faktisk allerede nødberedskabet på plads. Det gjorde vi, da strejken blev varslet første gang. Vi har haft et godt samarbejde med afdelingernes tillidsmænd, der har været med til at hjælpe, så vi har fået det her hurtigt stablet på benene, siger Poul Blåbjerg, direktør på Aarhus Universitetshospital.



I første omgang er det især operationer, der vil blive udskudt, og patienter med planlagte indgreb vil få besked om ændringer.