8.000 vacciner på vej mod Region Midtjylland: Sådan skal de fordeles

Hvilke specifikke plejehjem i Østjylland, der kommer til at få vaccinen den 29. december, kan regionsrådsformanden heller ikke oplyse endnu. Det samme gælder spørgsmålet om, hvornår resten af østjyderne kan forvente at kunne modtage en vaccine. Det skyldes, at der stadig arbejdes på den præcise planlægning.

Sundhedsstyrelsens prioriterede rækkefølge

Alle danskere over 18 år vil dog på et tidspunkt blive tilbudt vaccinen. Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse lavet en prioriteret rækkefølge for, hvornår danskere vil blive tilbud en coronavaccine.