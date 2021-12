15.300 patienter i kapløb om lægeplads, efter Region Midtjylland har opsagt dem

De har travlt hos Lægehuset i Hedensted. Rigtig travlt.

De otte læger i huset bliver hver dag presset til det yderste af deres 15.300 patienter. Hver morgen åbner huset med en telefonkø på 50 patienter, der gerne vil igennem. Det er uholdbart i længden, da det ikke har været muligt at rekruttere flere læger til huset.

For at løse det problem, har Region Midtjylland valgt at opsige samtlige 15.300 borgere.

- Vi må ikke favorisere nogen fremfor andre. Det er derfor, vi vælger den her fremgangsmåde, siger Annette Roed (S), der er formand for det nære sundhedstilbud i Region Midtjylland.