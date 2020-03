15 nye testet positiv for coronavirus på Aarhus Universitetshospital

71 midtjyder har frem til søndag aften benyttet sig af Aarhus Universitets nye drive-in-test for coronavirus. Og 15 er altså testet positive for virussen. Det vil sige, at i alt 16 midtjyder på nuværende tidspunkt er smittet.

Det bekræfter Aarhus Universitetshospital over for TV2 ØSTJYLLAND mandag formiddag.

Patienter kører med deres bil igennem denne sluse, hvor de bliver mødt af en medarbejder, der poder personen i svælget.

Patienter, der mistanker at være ramt af coronavirus, skal henvises af egen læge til den nye drive-in-test.

I alt er 59 danskere blevet smittet med corona-virus og 770 er i karantæne. 1022 personer er blevet testet for coronavirus. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed til TV2 mandag eftermiddag kl. 13.30.

To af de smittede danskere er ansat i Silkeborg Kommune, hvor tre medarbejdere ligeledes er i karantæne.

- Generelt har vi fulgt Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Alle medarbejdere, der har været i orange og røde lande - og hos os er det primært italien - går i karantæne med det samme, siger Annette Secher, der er sundheds- og omsorgschef i Silkeborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Få overblikket: Disse østjyske arrangementer bliver aflyst

Hun tilføjer, at de fem berørte medarbejdere arbejder i fire forskellige afdelinger, og de tager det alle pænt. Og borgere og pårørende behøver ikke være bekymret for at blive smittet.

- Vi tænker, at vi gør det, vi overhovedet kan gøre. Vores medarbejdere melder ind - vi har sagt, at man ikke skal skjule det og skal melde det ind. Derudover har vi hængt plakater op på plejehjem og rundt omkring, hvor vi opfordrer personale og pårørende til at følge sundhedsstyrelsens anbefalinger, siger Annette Secher.

Fakta om smittede, døde og helbredte Samlet antal smittede i verden 111.228 Samlet antal døde i verden 3.892 Samlet antal helbredte i verden 62.369 Opdateret 09. marts 2020, 12:31 Kilde:The Johns Hopkins Center for Health Security

Er du bekymret? De danske myndigheder har samlet al viden om coronavirus på hjemmesiden https://politi.dk/corona.

Kan teste flere hurtigt

Aarhus Universitetshospital indviede lørdag en ny drive-in-test for at gøre det muligt at teste endnu flere for coronavirussen, COVID-19, der har ramt både Danmark og store dele af verden.

Læs også Merete hjælper lande med dårligt sundhedsvæsen i kampen mod corona

- Det er den bedste måde, man kan inddæmme smitten på, så man undgår, at der kommer en epidemi, sagde Lars Østergaard, der er ledende overlæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, lørdag til TV2 ØSTJYLLAND.

01:41 Se, hvordan drive-in-testen fungerer i videoen her. Luk video

Midtjyder skal henvises af egen læge, hvis de ønsker at blive testet. Det er dog vigtigt at ringe til lægen i stedet for at møde op i venteværelset, da man risikerer at smitte andre.

Her kan du se Sundhedstyrelsens råd til, hvordan du kan forebygge smitte af ny coronavirus. Foto: Sundhedsstyrelsen

For de fleste mennesker føles corona-virussen som en almindelig influenza, men for ældre og svækkede mennesker kan virussen være alvorlig, skriver Sundhedsstyrelsen på deres hjemmeside.

Hvis du har mistanke om, at du er smittet Coronavirus/covid-19 kan vise sig med feber, hoste eller vejrtrækningsbesvær.

Symptomerne ses op til 14 dage, efter man er udsat for smitte.

Hvis du inden for de seneste 14 dage har været i et land med coronavirus/covid-19 smittespredning, eller hvis du har været i tæt kontakt med en person med coronavirus/covid-19, så ring til lægen, hvis du er syg.

Det er vigtigt, at du ringer først og ikke møder op i venteværelset, da du kan smitte andre.

Udenfor åbningstid skal du ringe til lægevagt eller akuttelefon i din region (Find nummer). Kilde: politi.dk/corona

Samtidig kan et smitteudbrud blandt mange mennesker lægge et stort pres på hospitalerne, og derfor ser myndighederne gerne, at så få som muligt bliver smittet på samme tid.

- Hvis man ikke helt kan undgå, at der kommer en epidemi, kan man måske udstrække den, så der ikke kommer så mange syge på én gang, og hvis man gør det, så vil sundhedsvæsenet blive mindre presset, fordi man kan nå at færdigbehandle én patient, før den næste bliver syg, siger Lars Østergaard, der er ledende overlæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

Han tilføjer, at sandsynligheden for at blive smittet er 1 % for dem, der har været kontakter til nogle, der er smittet. Hvis man bor sammen med folk, der er smittet, er risikoen cirka 10 %. Det vil sige, at ni ud af ti, der bor sammen med en smittet, faktisk ikke bliver syg.

Læs også Ledende overlæge svarer på spørgsmål om corona-virus

Personer, der har været i kontakt med en syg og derfor skal i karantæne, vil blive kontaktet af myndighederne.

Arrangementer aflyses

Statsministeren valgte fredag at opfordre arrangører til at aflyse eller udskyde alle arrangementer med over 1000 deltagere for at forebygge smitte med coronavirus.

TV2 ØSTJYLLAND har samlet et overblik over aflyste østjyske arrangementer i artiklen her.

Anbefalingen gælder i første omgang resten af marts.