Læge hejste flaget: Medicin forsvandt fra Randers-plejehjem

Ordene stammer fra en orientering sendt af lederen på Plejecenter Tirsdalen, Susanne Tvede, den 12. marts til de pårørende. En orientering, TV2 Østjylland er i besiddelse af.

'Derfor er Styrelsen for Patientsikkerhed og Politiet draget ind i dette. Jeg er glad for, vi ikke selv skal have fantasi til at forestille os, hvordan det kan være sket. For det ville kunne blive grimt', fortsætter plejehjemslederen i orienteringen, hvor det også oplyses, at hun, medarbejdere, pårørende og beboere er blevet afhørt.

80-årig forgiftet tre gange

Netop den 27. februar var dagen, hvor Henrik Madsens 80-årige parkinsons-ramte mor blev indlagt første gang.Henrik Madsen stod torsdag frem og fortalte, hvordan hans mor tre gange over en kortere periode var blevet dårlig og efterfølgende måtte indlægges.

Hver gang fandt hospitalet et stof af typen benzodiazepin i den 80-åriges krop. På trods af, at plejehjemmet oplyser, at hun slet ikke får den slags medicin.

- Hun svinger mellem at være væk og være helt væk. Hun kan ikke snakke, har lukkede øjne, og det er bare frygteligt at se, fortalte Henrik Madsen.