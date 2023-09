Vrede over budget: - Vores børn er ikke noget værd - det bliver jeg ked af

Det går ud over Trekløverskolen, der er en kommunal specialskole med cirka 270 elever, der har brug for specialpædagogisk hjælp i skolen.

Nyheden om budgetforliget landede fredag morgen og har vakt mange negative følelser. For igen skal specialskoleområdet bidrage med at finde besparelser på kommunens budget.

- De vil os jo ikke. De vil ikke investere i børn og unge med særlige behov, siger bestyrelsesformanden for Trekløverskolen, Nete Ankerstjerne.

For natten til fredag landede det nye budget i kommunen og igen var det med besparelser på specialskoleområdet.

Men skolen er allerede spændt meget hårdt for, lyder det fra forældre.

- Når man mangler voksne og mangler penge i specialområdet, så er det træls, at der stadig er en besparelse, siger Johnni Thers Jensen, far til Gustav, der har en hjerneskade.

Han har tidligere stillet sig frem og kritiseret forholdene på vegne af sin søn og kaldte ikke skolen for en skole, men et "opholdssted for børn, der ikke passer ind".

Trekløverskolen har de seneste fire år skullet spare over to millioner kroner om året.

Formand for skole- og uddannelsesudvalget i Randers Kommune Lise-Lotte Lervad Larsen (S) understreger, at besparelserne ikke bør betyde store ændringer på Trekløverskolen. Det bliver de ikke, fordi nogle besparelser allerede er gennemført.

- Der vil ikke være nogen ændringer i, hvordan tingene er nu, og der skal ikke fyres medarbejdere, siger Lise-Lotte Lervad Larsen.

Det budskab falder dog for døve ører hos Nete Ankerstjerne, der stadig er skuffet.

- Jeg havde da håbet, at de for en gangs skyld havde lyttet. Men det gjorde de ikke. Jeg er nok dum og bliver ved med at håbe. Men de lyttede ikke, siger skolebestyrelsesformanden.

- Føler sig som andenrangsborger

Lise-Lotte Lervad Larsen anerkender forældrene fra Trekløverskolens bekymringer og frustration, men siger, at det i hendes øjne er et godt tilbud, de udviklingshæmmede børn får på skolen.

Den opfattelse deles ikke blandt forældrene.

- Man føler sig virkelig som en andenrangsborger, der ikke er noget værd. Vores børn er ikke noget værd. Det bliver jeg ked af, siger Nete Ankerstjerne.

Flere partier i Randers Byråd stod uden for budgetaftalen, herunder SF, for hvem besparelserne på specialskoleområdet var et forkert træk.

- Det handler om, hvilke ambitioner man har på de her børns vegne. Jeg og SF er optaget af forebyggelse og tidlig indsats. Det kan vi simpelthen ikke sikre, hvis ikke midlerne er til det, og hvis vi ikke vil investere i alle børns skolegang - og dem med særlige behov.

- Det er det, vi gør det modsatte af i budgetforliget, og derfor er jeg ikke med, lyder det fra Rose Lykke Yde (SF).

TV2 Østjylland havde inviteret borgmester Torben Hansen (S) med i studiet fredag aften, men det lykkedes ikke at få en aftale på plads.