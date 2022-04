'Voldsomt specielle' kulturlag fundet under udgravning

Kulturlag dækker over menneskelig aktivitet, der er blevet efterladt. Og de findes normalt inde i byen, hvor de er mellem to til fire meter i tykkelsen.

- Men de burde ikke være uden for byen. Byen ligger som regel inde bag voldene, og uden for er der bare marker, siger udgravningslederen.

Kulturlagene stammer fra slutningen af 1300-tallet eller starten af 1400-tallet. Thomas Guntzelnick Poulsen håber, at den usædvanlige placering kan kaste lys over de daværende leveformer.

Har fundet flere mønter

Der er allerede kommet mange genstande op af jorden, fortæller udgravningslederen.

Blandt andet en del keramik, der ikke forgår så let, men også noget af det mere klassiske som madaffald, herunder en del knogler.

- Drømmescenariet er, at materialet i kulturlagene er rigtig, rigtig godt. Eller hvis der kom nogle unikke genstande. Det kunne være en møntskat eller som i Aalborg, hvor man fandt et sværd under udgravningen til en vej. Men det ville klart være i den festlige ende, siger han.