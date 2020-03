Voldsom villabrand i nat: - Der var flammer ud ad samtlige vinduer

En brand har natten til søndag raseret en villa på Kærby Møllevej i Dyrby nord for Randers. Ingen personer er kommet til skade, men huset er brændt ned til grunden.

- Jeg var den første, der ankom til stedet. Huset var helt overtændt, der var flammer ud ad samtlige vinduer, og taget var styrtet sammen, siger Niels Henrik Nielsen, der er indsatsleder ved Beredskab & Sikkerhed.

Det lykkedes ifølge indsatslederen hurtigt for politiet at få fat i ejeren af huset, som ikke var hjemme.

Gløder fløj rundt i blæsten

- Vi begyndte slukningen af bygningen, og så var vi rundt ved nabohusene for at holde øje og sikre dem, for der fløj mange gløder rundt i blæsten, siger Niels Henrik Nielsen.

Huset ligger i Dyrby i den nordlige del af Randers Kommune. Foto: Øxenholt foto

Brandfolkene modtog anmeldelsen om branden klokken 03.08, og enkelte brandfolk er fortsat i gang med efterslukningen af huset.

- Overetagen er styrtet ned, og under murbrokker og gavle brænder det fortsat lidt. Vi har to brandfolk, der går og efterslukker derude nu, og ellers er det en kontrolleret nedbrænding, siger Niels Henrik Nielsen.

Han fortæller, at ingen personer er kommet til skade i forbindelse med branden, og at brandårsagen endnu er ukendt.