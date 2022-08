Voldsom brand på havnen i Randers

Branden skulle ikke genere nogen eller påvirke Randers festuge.

- Branden er inde på et lukket havneareal. Røgen ser ud til at stige til vejrs, men hvis man er generet af det, så gå ind og luk døre og vinduer, siger Kirsten Dyrvig.

- Meldingen om branden kom ind, da nogle vagter lagde mærke til at noget ulmede, siger Kirsten Dyrvig.



Hun kan endnu ikke sige hvor lang tid, de er til stede for at slukke branden, men den er under kontrol, oplyser Verdo til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det betyder, at vi lige nu har stoppet flisindføringen, oplyser Verdos presseansvarlige Bjørn Olsen til TV2 ØSTJYLLAND.



- Jeg tror, vi får et overblik over det i morgen, oplyser Bjørn Olsen.

Seneste melding onsdag aften er, at der ikke er nogen problemer med varmeforsyningen eller elproduktionen, men at det øverste transportbånd har taget skade.

Kraftvarmeværkchef Jens Ole Haugaard besigtiger skaden onsdag aften sammen med beredskabet.