Voldsom brand på gård i nat

Østjyllands Politi rykkede natten til fredag ud til en kraftig brand i stuehuset på en gård udenfor Randers.

Da brandfolkene ankom til gården på Hobrovej kort efter klokken to, var der ild i stueetagen, hvorfra det spredte det.

Det fortæller operationschef Kirsten Dyrvig til TV2 Østjylland.

- Vi havde flere styrker derude. Branden begyndte i stueetagen og spredte sig op til første sal og helt op i kip, siger hun.

Politiet har også været til stede i forbindelse med branden for at sikre, at ingen personer var til stede i huset.

- Der var ingen meldinger om, at der skulle være personer derinde, siger Kirsten Dyrvig.

Det lykkedes brandfolkene at sikre, at branden ikke spredte sig til gårdens udbygningerne.