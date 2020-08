Brandfolk kæmpede med brand hele natten

Sent mandag aften udbrød der brand i stuehuset på en ejendom på Aage Beks Vej 25 i Hornbæk ved Randers. Først tirsdag morgen var der styr på den kraftige ildebrand, oplyser Østjyllands Politi.

Ved politiets ankomst på adressen stod ejendommens stuehus i flammer fra tagvinduet på første sal med kraftig røg langs hele tagryggen.

Måtte knuse rude

Politibetjente, der var de første på stedet, måtte knuse en rude for at søge efter personer i den brændende bygning. Senere kunne pårørende kunne oplyse, at husets tidligere beboer ikke længere bor på ejendommen.

Tirsdag morgen lykkedes det endelig brandvæsenet at melde den kraftige brand for slukket.

Årsagen til ildebranden er endnu uklar, det skal brandteknikere nu forsøge at opklare, lyder det fra Østjyllands Politi.

Aage Beks Vej i Randers Foto: TV 2 Østjylland