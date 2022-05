Villa fuldstændig udbrændt: De evakuerede er hjemme igen

En voldsom brand mandag formiddag gav kraftig, sort røg over Randers på Trompetvej i musikkvarteret i bydelen Vorup.

Østjyllands Politi oplyser mandag eftermiddag, at branden er under kontrol, og der er ingen risiko for spredning.

De evakuerede borgere er derfor hjemme igen, oplyser vagtchefen.