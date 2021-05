Vil tilbage i politik

Ifølge den 30-årige iværksætter er grunden til, at hun først stiller op igen nu, at hendes to børn er blevet ældre siden valget i 2017.



- Jeg blev kærester med mine børns far og fik børn, og de var for små dengang, til at jeg også kunne være politiker, siger hun.

- Nu er de fire og fem år, så de er stadig små, og jeg er alene med dem. Og jeg har jo siddet i byrådet før, så jeg ved, hvor meget arbejde det kræver. Men heldigvis har jeg et godt netværk og en helt fantastisk familie, som er meget støttende, og som kan hjælpe med at få tiden til at hænge sammen, siger Tanja Lauenborg.

Kommunalvalget kommer til at foregå den 16. november i år.