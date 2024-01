Vil hive Nordic Waste i retten - kan koste flere års fængsel

Jordskreddet på Ølst Bakker syd for Randers er så alvorligt, at Randers Kommune i udgangspunktet er forpligtet til at anmelde Nordic Waste til politiet, så der kan foretages en efterforskning af, om ledelsen har svigtet deres ansvar og kan idømmes flere år lange fængselsstraffe.

Sådan lyder det fra advokatfirmaet Codex til Randers Kommune i et notat fra 22. december 2023, som Ingeniøren har fået indsigt i. Randers Kommune har bestilt notatet for at finde ud af, hvad der er af muligheder for at stille Nordic Waste til ansvar for jordskreddet, der truer med at forurene Alling Å og begrave Ølst By med et fem meter tykt lag jord.

»Det er vores vurdering, at sagen har en sådan alvorlig karakter, at Randers Kommune som udgangspunkt er forpligtet til at foretage anmeldelse til politiet med henblik på politiets efterforskning af, hvorvidt der er grundlag for at rejse tiltale mod NW (Nordic Waste, red.) samt en eller flere fysiske personer, idet politiet bør afklare, om en overordnet har handlet forsætligt eller groft uagtsomt,« fremgår det af notatet.

Randers Kommune oplyser over for Ingeniøren, at man endnu ikke har politianmeldt Nordic Waste, idet man fortsat mangler at afgøre, præcis hvad der skal inddrages i politianmeldelsen, fortæller kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, Randers Kommune, til Ingeniøren.

Men politianmeldelsen vil komme, lyder det fra kommunaldirektøren, der samtidig gentager vurderingen fra eksperter fra GEUS om, at det kolossale jordskred på omkring seks millioner tons jord ikke er udløst af massiv regn eller andre vejrforhold, men bunder i driften af Nordic Waste.