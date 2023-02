Vil have skærpet straf til kvinde for voldtægt af 14-årig

Det var for lav en straf, da en 34-årig kvinde i slutningen af januar blev dømt ved Retten i Randers for seksuelt samvær med en 14-årig dreng.

Det mener anklagemyndigheden, som har anket sagen til landsretten, oplyser Østjyllands Politi til Ritzau.

Retten idømte den 34-årige kvinde ti måneders fængsel, hvor hun skal afsone de tre måneder. Resten blev gjort betinget af retten.

Har selv anket

Kvinden nægter sig skyldig, og hun har også selv anket sin dom for at blive frifundet.

Ifølge straffeloven er der tale om voldtægt, når det drejer sig om samleje med et barn under 15 år.

Af anklageskriftet i sagen fremgår det, at politiet mener, at kvinden skal have haft samleje med drengen flere gange. Hun skal også til dels have udført oralsex på den 14-årige.

Voldtægten er sket på adresse på Djursland.

Kvinden blev fundet skyldig i det seksuelle samvær med drengen. Hun blev frifundet for to andre forhold om at have krænket to andre drenge på 14 og 15 års blufærdighed.

Ny bestemmelse

I flere år har det været sidestillet med voldtægt at have seksuelt samvær med børn, hvis barnet var under 12 år. Lige meget hvad.

Men 1. marts i fjor trådte en ny voldtægtsbestemmelse i kraft. Den siger, at hvis en voksen over 22 år har samleje med et barn mellem 12 og 14 år, så er det også at regne som voldtægt.

Det er det, uanset om barnet har givet samtykke eller ej.

Tankegangen er, at et samtykke fra et barn under 15 givet til en person, som er så mange år ældre, ikke er et gyldigt samtykke. Og et samtykke, som ikke er gyldigt, er ikke et samtykke.

For nylig faldt der dom i en af de første sager, som blev rejst efter bestemmelsen. Retten i Helsingør idømte en 35-årig mand et år og tre måneders fængsel for at voldtage en 12-årig pige.

Manden ankede på stedet dommen til landsretten.