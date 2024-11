Nordic Waste: Vil droppe rensningsanlæg

Mandag eftermiddag skal byrådet i Randers endnu engang træffe beslutninger om Nordic Waste. Forvaltningen har nemlig indstillet til Miljø- og Teknikudvalget, at der skal gives tilladelse til, at overfladevand fra Nordic Waste-grunden - efter rensning - igen må udledes til Alling Å. For at beskytte åen i forbindelse med det gigantiske jordskred sidste vinter, iværksatte kommunen en række afværgeindsatser for at beskytte vandmiljøet i Alling Å. Det betød, at der blev flyttet enorme mængder jord, at åen blev omlagt og overfladevandet blev opsamlet og forrenset på stedet, inden det er blevet kørt til rensning på Randers Centralanlæg.

Overfladevandet har været forurenet af den forurenede jord på Nordic Waste-grunden og de mange ton mikrofiller, der blev spredt ud over jordskredet. Prøver af overfladevandet har vist, at har indeholdt både PFAS og tungmetaller. Forvaltningen lægger op til, at målingerne af overfladevandet skal fortsætte, men at der fremover i stedet skal etableres et vandhåndteringsanlæg på stedet, og at vandet derfra kan udledes i Alling Å. Konkret er der tale om den kemiske proces 'fældning i geobags', nanofiltrering og omvendt osmoseanlæg. Opgaven med at rense overfladevandet skal ifølge forvaltningens forslag sendes i udbud, og det vides endnu ikke, hvad det vil komme til at koste. Beredskabsplan Politikerne skal mandag også forholde sig til et forslag at vedtage en beredskabsplan med det formål at forebygge fremtidige forureninger af Alling Å, som følge af uheld, uventede klimaforhold eller nye jordskred. Som en del af planen skal der blandt andet etableres en bufferzone mellem jordskredet og Gl. Århusvej.

Beredskabsplanen er opbygget med følgende hovedoverskrifter Monitorering

Forebyggende anlæg

Krisestab

Beredskabsplan med actionscard for følgende underpunkter

Bevægelser i jorden

Alling Å

Infrastruktur

Overfladevand

Kommunikation

Afspærringsplaner/ kortmateriale. Kilde: Randers Kommune arrow-down