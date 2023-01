Vigtigt vidne: Medicinen var dødsensfarlig

Medicinen er farligere, når flere af præparaterne kombineres, og er man ikke vant til at få medicinen, er risikoen for alvorlig forgiftning endnu større.

Overlægen forklarer, at der er fundet en mængde baclofen i blodet på den afdøde, der svarer til, at der er givet en dosis på 20 milligram. Den mængde kan ifølge overlægen være farlig for en ældre person, der ikke normalt får den slags medicin.

Ifølge overlægen er den bedste forklaring, på at beboerne i flere tilfælde har været i livsfare, at de har fået medicin, de ikke skulle have haft.

Konkurrerende dødsårsager

Dermed ikke sagt at overlægen kan fastslå, at baclofen var årsagen til, at den kvindelige beboer endte med at dø.

Som anklageren selv siger, er der i denne sag 'konkurrerende dødsårsager'.

For da lægerne udskriver den kvindelige beboer, vurderer de hende til at være døende. Derfor bliver hun udskrevet med morfin, der skal virke lindrende i den sidste fase af livet.

Vurderingen fra Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet er, at også morfin i en tilstrækkeligt høj dosis kan forårsage en dødelig forgiftning. Desuden kan en kombination af baclofen og morfin føre til døden.

Anklageren bemærkede, at han forventer, at dødsårsagen vil blive et stridspunkt mellem ham og forsvareren, som retssagen skrider frem.

Dommen forventes at falde senest den 23. februar.