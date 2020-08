Vidner søges: Kvinde skudt med luftgevær

Tirsdag omkring klokken 06.30 mærkede en 74-årig kvinde pludseligt et smæld i sit ben, da hun gik på fortovet på Svanevej i Randers C.

Det viste sig, at hun var blevet ramt af et hagl, der stadig sad i benet på hende, skriver Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Læs også Louise følte sig trådt på - nu bliver hun angrebet af kvindelig kollega

I løbet af tirsdagen har Østjyllands Politi foretaget flere afhøringer i området, og det har ført til, at to mænd er blevet anholdt.

- Det er to mænd fra lokalområdet, som vi anholder efter afhøringer. De er efterfølgende blevet løsladt, da vi ikke mener, der er jurdisk grundlag for at fremstille dem i grundlovsforhør, siger kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi Jakob Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Beder om hjælp

Efterforskningen fortsætter, og Østjyllands Politi vil meget gerne høre fra folk, der har set episoden.

Læs også Elever smittet med coronavirus: 90 elever og 20 medarbejdere sendt hjem

Det drejer sig om personer, der tidligt tirsdag morgen har befundet sig i området omkring Svanevej, Nordostvej, Solsortvej, Lodsejervej og Nattergalvej.

Den 74-årige blev behandlet på skadestuen og slipper fra episoden uden alvorlige mén.

Har du oplysninger i sagen, kan Østjyllands Politi kontaktes på 114.