Video: Så tæt var tågen ved dødsulykke på E45

Krisztian Konszky fra Norge var på vej mod Aalborg, men endte lige bag ved ulykken på motorvejen i nordgående retning på E45, som skete torsdag i sidste uge.

Han fortalte på dagen, hvor ulykken skete, at tågen var så tyk som mælk, og det bekræfter en video fra kameraet på hans bil også.

Aldrig oplevet så tæt tåge

I videoen kan man se, hvordan Krisztian Konszky lige når at bremse, så han ikke rammer de stillestående biler foran, som tydeligt er svære at se på grund af tågen.

- Jeg har aldrig oplevet så tæt en tåge mens jeg kørte før, siger Krisztian Konszky.

Der skete to større ulykker om formiddagen på E45 i både syd- og nordgående retning mellem afkørslerne 37 Handest og 38 Purhus. Nordjyllands Politi har oplyst, at to personer omkom - en 35-årig lastbilchauffør fra Polen og en 40-årig dansk mand fra Himmerland.

- Min bremsning var ikke så dramatisk, for jeg kørte 80 kilometer i timen, selvom man måtte køre 130. Jeg så også bilen foran på højre side stoppe op, siger Krisztian Konszky.

Kunne være gået mere galt

Han fortæller, at han ikke oplevede vejene som glatte.

Norjyllands Politi har oplyst at seks lastbiler og 19 biler var involveret i de to ulykker.



- Jeg er taknemlig, for jeg følte at folk kørte forsigtigt, og efter jeg har reflekteret over ulykken, så tænker jeg, at det kunne være gået meget værre. Jeg er meget ked af det, for de mennesker, som var involveret i ulykken eller er påvirket af den, siger Krisztian Konszky.

Han nåede at tænde sit tågelys og katastrofeblink.



Efter omkring fem timer kunne Krisztian Konszky køre tilbage af samme spor og fra ved en frakørsel, med hjælp fra politiet, fortæller han.