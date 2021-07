VIDEO: Liw har været indlagt fem gange - efterlyser bedre behandling

Og netop dette eksempel kan Liw Kaas nikke genkendende til. Hun og hendes mor opsøgte nemlig psykiatrien, da Liw viste de første tegn på anoreksi, men hun blev sendt hjem igen, da hendes vægt ikke var lav nok.

- Jeg tror, det kunne have hjulpet meget, hvis jeg var blevet taget alvorligt allerede dengang, jeg begyndte at have et anorektisk tankemønster, fortæller Liw Kaas.

Laila Walter efterlyser derfor mere viden på området, så regioner og kommuner bedre kan håndtere personer med spiseforstyrrelser.

- Der er et skrigende behov for et nationalt videncenter, der kan søge internationale erfaringer for at nedbringe dødeligheden blandt spiseforstyrrede, så Danmark kommer i front med at øge helbredelse, fortæller hun.

Det er planen, at regeringen sammen med en række øvrige partier vil styrke psykiatrien med en såkaldt tiårsplan.

Planen skal blandt andet nedbringe brugen af tvang i behandlingen. Der er endnu ikke indkaldt til forhandlinger.