Video: Lille landsby indvier stor skaterpark

Efter flere års arbejde og en stor indsamling kunne indbyggerne i Øster Bjerregrav ved Randers i dag indvie deres nye, store skateranlæg i byens i forvejen imponerende aktivitetspark.

Parken er i forvejen kendt som Randers’ største legeplads og tiltrækker mange besøgende udefra, og nu har også skatere og de, der kører på løbehjul en grund til at lægge vejen forbi.

- Projektet har skabt én af Jyllands bedste og største skaterparker med 950 meter beton og en kæmpe halfpipe. Allerede inden åbningen er folk kørt langvejs fra for at besøge den. Vi får gæster fra alt mellem Haderslev og Hanstholm, og det er både børn og voksne, oplyser formand for Aktivitetsparken Bjarke Nordentoft.