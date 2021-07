VIDEO: Kæmpe kran sprænges

Kranen blev væltet og lagt ned på Verdo´s Kulplads. Forsyningsselskabet havde i den forbindelse opfordret folk til ikke at troppe op for at se sprængningen.

Under sprængningen var det nordlige havnebassin afspærret.



I perioden før, under og efter sprængningen var Nordhavnen og pieren helt lukket, og der var vagter ved indgangene.

Verdo gjorde desuden opmærksom på, at der ville komme et lydtryk i forbindelse med sprængningen med en betydelig effekt, og at der ville blive etableret en faldpude på pladsen under kranen for at reducere støjen, når kranen væltede.