Video: Kæmpe fragtskib leverer 32.000 ton træpiller

- Det første er selvfølgelig, hvor hård bliver vinteren. Hvis vi får en meget hård vinter, så kunne det godt blive svært, men jeg kan godt kigge et par måneder frem lige i øjeblikket.

Det er også svært at gætte på vinterens behov for træpiller, og hvad priserne bliver på dem.

- De her træpiller er også købt dyrt, så der er ikke nogen som vil få billigere træpiller af, at vi tager det her skib hjem. Vi prioriterer at have varen og så vil vi kigge på priserne bagefter.