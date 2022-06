Video: Derfor synes vi, de er "meganuttede"

En prikket og en sort. Omkring et halvt kilo hver. I går kunne vi fortælle, at Randers Regnskovs jaguar Chica har fået to killinger med jaguaren Bentor.

Nu har vi været på besøg hos Randers Regnskov, som har vist de to pelsede nye beboere i anlægget frem. Resultatet af besøget kan du se i artiklen herover.

Hos Randers Regnskov er man næsten sikre på, at der er tale om en han og en hun.