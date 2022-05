VIDEO: Brian overrasket af seks storke

Brian Konge Gulev fortæller, at hverken han eller hans kone er videre interesseret i fugle, men at det alligevel var en stor oplevelse pludselig at opleve så mange lige ved deres hjem.

Gruppen af storke har muligvis fløjet sammen over længere tid. Onsdag blev der ifølge Viborg Stifts Folkeblad nemlig også set en flok med seks storke på en mark ved Foulum uden for Viborg - omkring 30 kilometer nordvest for Langå.