Victor kæmper for sit erhverv på Instagram

- Jeg er landmand, og det er jeg stolt af, siger 18-årige Victor Leth i sin video på Instagram, mens The White Stripes 'Seven Nation Army' buldrer afsted.

Den unge østjyde føler, der er behov for at få netop det budskab ud. For er man en ung og passioneret landbrugselev, kan det være hård kost at følge debatten om landbruget i medierne.

Ikke mindst i den netop overståede valgkamp, hvor der blev talt hårdt om landbruget i forhold til klimakrisen og behovet for CO2-reduktion.

- Helt generelt synes jeg, det er interessant, at folk interesserer sig for landbruget. Dog kan jeg godt blive ked af at høre, når der bliver diskuteret mere holdninger og følelser og ikke så meget fakta, siger Victor Leth.

Er med til at brødføde verden

Derfor delte han i sidste uge en video på instagramprofilen @derforlandmand, hvor han forsøger at tegne et andet billede af det erhverv, han holder så meget af.

- Det er noget af det mest fantastiske, man overhovedet kan byde sig selv. Helt grundlæggende synes jeg jo bare, det er et fascinerende erhverv, hvor man får ting til at gro og er med til at brødføde verden, siger han.