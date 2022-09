Venter på mad i timevis: Må afvise desperate borgere

Kø i to timer før

Før sommerferien kunne borgere komme og hente mad ved kirken hver dag fra 9 til 13.

Men den 1. september blev kirken tvunget til at skære ned, så der nu kun er udlevering af mad én dag om ugen - torsdag i tidsrummet 13 til 14.

- Fordi efterspørgslen er steget, har vi ikke økonomiske ressourcer eller nok frivillige til det, siger Jacob Haukedal Neergaard og fortsætter:

- Nogle gange kommer der nogen allerede to timer før og sætter sig i kø for at få mad. Vi åbner kirkens mødelokaler klokken 10 og sætter kaffe og småkager frem, så man kan vente der inden.

Færre donationer

Udleveringen fungerer sådan, at borgere kan vælge fem gratis madvarer, som er doneret.

Men netop donationerne er også påvirket af inflationen.

- Der er færre som donerer. Den borger, som før har kunne donere, kan ikke mere, og de siger, det er inflationen og de stigende priser, siger sognepræsten.

Han forventer, at efterspørgslen vil stige yderligere i løbet af efteråret, og hvis den fortsat skyder i vejret, vil det have konsekvenser.

- Så kan vi ikke opretholde foodbanken. Vi er afhængige af, at der kommer donationer, og hvis der ikke gør det, så er vi nødt til at lukke, siger Jacob Haukedal Neergaard.

Han fortæller, at kirken arbejder med forskellige løsninger for at opbygge et stærkere økonomisk fundament.

Der er blandt andet lavet et samarbejde med alle kirkerne i Randers, for at samle flere midler ind.

Må afvise borgere

Også Sct. Peders Kirke i Randers er presset til det yderste. Efterspørgslen i kirkens foodbank er steget med 50 procent siden årsskiftet.

Irene Abildgaard, som er kulturmedarbejder i kirken, fortæller, at de ikke kan følge med.

- Borgerne står her gerne en time før, vi åbner. Og dem, som reelt kommer til tiden, de er måske nummer 20 i køen og får måske ikke noget mad. Så folk er desperate, siger Irene Abildgaard. og forsætter:

- Vi bliver nødt til at afvise nogen, fordi der ikke er mere mad.

Nedskæring på udlevering

De har ligesom Sct. Clemens Kirke skåret ned på udleveringen af mad, så borgere nu må få otte madvarer, hvor det før jul var ti.

Ifølge Irene Abildgaard er det især ukrainere, som opsøger hjælpen, og så er der kommet en ny gruppe af borgere til.

- Det er også familier, der før har klaret den med skindet på næsen og sat en ære i at få det til at løbe rundt alligevel, men som nu bliver hevet helt udover kanten.

Kirkerne får donationer af foreninger, loger og private. Der er udlevering af mad fra Sct. Clemens Kirke, Sct. Peders Kirke og Sankt Andreas Kirke i Randers.

Kirkernes arbejde med at give mad og måltider er en del af deres sociale arbejde, der kaldes for diakoni.