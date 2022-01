Venteliste til køre- eller teoriprøve er næsten halveret

- Det er helt klart, at den mulighed, som styrelsen blandt andet har haft for at øge ressourcerne, fordi man har rekrutteret timelønnede ansatte til at op- og nedskalere indsatsen, og fordi man har fleksible medarbejdere, gør en forskel.

- Det havde været vanskeligere for politiet at sikre en ressource, der var så fleksibel. Så ja, det var nok sket under alle omstændigheder, men det kunne have taget længere tid, før vi var nået i bund, siger Engelbrecht.

Ligger bedre hos styrelse

Ifølge ministeren ligger opgaven bedre hos Færdselsstyrelsen, fordi det her er en primæropgave, hvor det hos politiet i højere grad er én opgave blandt mange.

Forklaringen skal også findes i benhård fokusering, tæt samarbejde med kørelærerforeningerne og dataindsamling.