Venstre afviser alle beskyldninger om chikane: - Det er voldsomt

- At udspionere og følge en person, det har vi aldrig nogensinde gjort. Vi har ikke set dokumentation for, at det er en politianmeldelse af Venstre eller, hvad den i øvrigt handler om, siger Knud Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.



Han mener, at beskyldningerne fra Daniel Madié er voldsomme for partiet.

- Når vi ser de beskyldninger, der er fremsat imod os, er det voldsomt. Det er voldsomt, når vi taler om, at det er en hel organisation, der bliver udstillet på den måde. Der er ingen i vores organisation, der kan nikke genkendende til den historie, siger Knud Pedersen.

TV2 ØSTJYLLAND har bedt Daniel Madié vise konkret dokumentation for, at episoderne har fundet sted. Han har over for redaktionen kun kunne fremlægge en bekræftelse fra Østjyllands Politi af, at han den 15. november 2017 anmeldte "politisk chikane".