Veninderne samler ind til kræftsyge Dagmars sidste tid med pigerne og Morten

De stod sammen på dansegulvet i juni sidste år. Det var Mias bryllup - én af livets største fester - og Dagmar var med som gæst og gravid med sit tredje barn. En dreng, der skulle have heddet Andreas. Ugen efter ændrede alt sig på den værst tænkelige måde for dengang 33-årige Dagmar Høyer Mærsk Nielsen fra Vorup. Hun blev pludselig ramt af en voldsom hovedpine, så hun gik til lægen, der ringede 112 på grund af symptomerne. På sygehuset fik hun at vide, at hun havde lungekræft, som allerede havde spredt sig til kranieknoglerne og nakkehvirvlerne. Sygdommen var så fremskreden, at hun med sikkerhed kommer til at dø af den en dag, og den har her i februar spredt sig ind i selve hjernen. - Dagmar havde intet fejlet før det, så det kom ud af ingenting. Vi er en stor gruppe af veninder og venner omkring hende, som fik den triste meddelelse i en fælles Messenger-besked, for det var - helt naturligt - svært for hende at fortælle os det på andre måder. I sådan en situation tænker man som pårørende: Hvad kan vi gøre for at hjælpe, siger Mia Bramsen Jensen.

quote Dagmar er sindssygt viljestærk, rationel og pragmatisk, og derfor var det helt efter hendes hoved ikke at lade en sygdom ødelægge festen Anna Elisabeth Boje Sørensen

En anden veninde, Anna Elisabeth Boje Sørensen, fortæller, at da Dagmar i oktober blev gift, blev det sagt allerede i velkomsttalen, at bryllupsfesten skulle være en fejring af livet og ikke en "fest for døden", selv om det lå i baghovedet på gæsterne. - Det var en dejlig dag ladet med masser af følelser, og vi har alle sammen gode minder derfra. Dagmar er sindssygt viljestærk, rationel og pragmatisk, og derfor var det helt efter hendes hoved ikke at lade en sygdom ødelægge festen, siger Anna Elisabeth Boje Sørensen. Hun har kendt Dagmar siden tiden på Paderup Gymnasium, hvor også mange af de andre veninder kom ind i Dagmars liv. Mia har kendt hende helt tilbage fra folkeskolen i Assentoft, hvor de gik i klasse sammen. Siden kom de også i samme klasse på Paderup, og de har altid holdt kontakten. Mias mand har i øvrigt også gået i klasse med Dagmar.

Dagmar og døtrene Anne-Mette på 2,5 år og Sofie på 5. Foto: Privatfoto

Graviditeten måtte standses Det er kun otte måneder siden, at Dagmar fik at vide, at hun er syg. Lægerne vurderede, at det forløb, hun stod over for, ikke var foreneligt ved at være gravid, og derfor måtte mor, far og de to døtre på to og fem år tage afsked med lillebror Andreas 20 uger inde i graviditeten. Det skete efter en periode, hvor hun pendlede mellem afdelingerne på sygehuset. Fra onkologisk til neurokirurgisk og fødeafdelingen. Lægerne havde ikke nemt ved at "placere" hende som gravid kræftpatient. Det endte med en provokeret abort.

quote Det er gået hurtigt efter hendes bryllup, og derfor besluttede vi - efter at have vendt det med familien - at lave en indsamling Anna Elisabeth Boje Sørensen

I februar blev Dagmar Høyer Mærsk Nielsen erklæret terminal uden at vide, hvor lang tid hun har igen. Det har nu fået Anna Elisabeth Boje Sørensen og veninderne Maria Lindgreen Kirkegaard, Roseanne Tangkjær Shim og Trine Olsson til at tage initiativ til at lave en indsamling, som har til formål at samle penge ind til Dagmars sidste tid med familien. - Det er gået hurtigt efter hendes bryllup, og derfor besluttede vi - efter at have vendt det med familien - at lave en indsamling, der har til formål at give Dagmars piger, Anne-Mette og Sofie, så mange gode minder, de kan nå, sammen med deres mor, siger Anna Elisabeth Boje Sørensen til TV2 Østjylland.

Dagmar Høyer Mærsk Nielsen, Trine Olsson, Maria Lindgreen Kirkegaard, Roseanna Tangkjær Shim og Anna Elisabeth Boje Sørensen. Foto: Privatfoto