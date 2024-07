Vej spærret i dagtimerne, mens der skal lægges asfalt

På Langå Mark i Langå og Nordskellet i Randers NV skal der lægges ny asfalt, så vejene vil være spærret i en periode.

Arbejdet på Langå Mark begynder onsdag den 31. juli og vil være afsluttet igen fredag den 2. august. Efterfølgende bliver der fyldt grus på rabatterne langs med vejen.

Arbejdet bliver udført i dagtimerne i tidsrummet kl. 06.00-18.00. I aften- og nattetimerne vil det være muligt at køre på vejen med forsigtighed.

Arbejdet på Nordskellet begynder onsdag den 31. juli og vil være afsluttet onsdag den 6. august.

For at genere trafikken mindst muligt på den trafikerede vej, vil arbejdet blive udført om aftenen og natten i tidsrummet kl. 18.00-06.00. I dagtimerne vil det være muligt at køre på vejen med forsigtighed.