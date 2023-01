Ved tredje udrykning opstod mistanken: - Det er en rød lampe

Heller ikke anden gang, han kører med ambulancen ud til Plejecenter Tirsdalen, er han specielt mistroisk. Men hans tillid til, at alt er som det skal være, begynder så småt at krakelere.

Han når nærmest kun at aflevere beboer nummer to på hospitalet, før ambulancen igen bliver tilkaldt.

Ifølge ambulancelægen tyder de nu tre opkald til 112 på, at der er sket et svigt af en eller anden art på plejehjemmet. Han giver også udtryk for sine bekymringer, da han ankommer til Plejecenter Tirsdalen for tredje gang.

- Jeg starter med at spørge, da vi kommer ud til den tredje patient, er der noget i jeres procedure, I har lavet om? Er der noget af det faste personale, der ikke har været her? Har I haft vikar på?, siger han.

Alle tre var i livsfare

Ambulancelægen beskriver de tre beboere, han kommer ud til, som meget svækkede. Deres tilstand er kritisk, og han vurderer dem alle til at være i livsfare.

Når han ser på de tre indlæggelser i bakspejlet, så giver det god mening, at det har været medicinpåvirkning, der har udløst patienternes tilstande.

- Det giver helt sikkert mening, siger ambulancelægen.