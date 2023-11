Varevogn brager igennem hegn til have

En varevogn er forulykket på Hadsundvej. Føreren er bilen har været fastklemt, men er netop blevet frigjort og er blevet flytter over i en ambulance.

- Varevognen lå på siden inde i en privat have, da vi ankom. Den er forulykket og kørt gennem et hegn og har ramt et træ. Vi har arbejdet med vores frigørelsesmateriel og har netop fået personen ud og overgivet til ambulancetjenesten, siger Søren Møller, der er operationschef ved Beredskab og Sikkerhed.

Beredskab og Sikkerhed modtog anmeldelsen klokken 7:18. Vejen er ikke spæret, men der er stadig en del redningskøretøjer på stedet, så man kan passere med forsigtighed.