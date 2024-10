Milepæl i oprydningsarbejde: Vandet i Alling Å flyder frit

En milepæl er nået i det store og omfattende oprydningsarbejde efter Nordic Waste-skandalen. Lige nu lader Randers Kommune nemlig Alling Å flyde naturligt under overvågning for første gang siden 23. december sidste år. Det skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse. - Det har været en stor og udfordrende opgave at nå hertil, hvor vi er i dag. Selvom vi stadig har store opgaver forbundet med Nordic Waste foran os, ser jeg frem til at fortælle i detaljer om, hvor langt vi er nået, siger kommunaldirektør i Randers Kommune Jesper Kaas Schmidt, der ikke er tilgængelig for en kommentar før på mandag, hvor åen vises frem for pressen.

23. december sidste år satte man rør i Alling Å, for via pumper, at afværge en større miljøkatastrofe. Jordskredet på jordrensningsvirksomheden Nordic Wastes område ved Ølst uden for Randers begyndte på dette tidspunkt nemlig at nærme sig Alling Å. Men fra på mandag slipper Randers Kommune å-løbet helt frit igen, da kommunen her er klar til at gå ud af testfasen, som mandag har varet fem dage, og lade åen flyde frit uden opsyn. Længe frygtede man for en potentiel stor naturkatastrofe, ligesom landsbyen Ølst også var i fare for at blive oversvømmet af jord. Den fare er dog siden blevet afværget, og det netop fordi Alling Å i næsten et år er blevet omdirigeret via pumper og rør.

Mens jordskredet ved Nordic Waste har stabiliseret sig, bliver der stadig arbejdet hård for at holde det forurenede overfladevand fra Nordic Waste-grunden væk fra vandet i Alling Å ved Ølst torsdag den 22. februar. / Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix