Vaccinesucces skulle fejres med kagemand – men der var næsten ikke tid

Han understreger dog, at det ikke er tiden til at poppe champagnen derhjemme og fejre, at corona nu er ovre.

- Det er stadigvæk sådan, at vaccinerne ikke er den hellige gral alene. Specielt ikke nu, når vi har Delta-varianten. Og derfor er det stadigvæk vigtigt, at vi bliver hjemme og får taget en test, hvis vi føler os syge, og at vi holder ved de gode dyder i form af håndsprit og afstand.