Utilfredse chauffører nægter at køre: Flere busser holder helt stille

Det, mener kollegerne, er urimeligt og en overreaktion, og de vil have ledelsen til at trække advarslen retur. Det vil ledelsen ifølge medarbejderforeningen ikke være med til.

De ansatte er utilfredse med, at deres tillidsrepræsentant har fået en mundtlig advarsel af ledelsen, fordi hun efter deres opfattelse er mødt for sent ind på jobbet to gange tilbage i maj og i juni.

Det betyder, at busserne på to ruter pt. holder stille, skriver chaufførernes faglige forening i en mail sendt til redaktionen tidligt her til morgen.

Derudover oplever de, at nogle ansatte først får at vide med én dags varsel, hvordan deres vagtplan ser ud dagen efter. Om de skal møde ind tidligt eller sent. Tidligere fik de 14 dages arbejdsplaner, og det går ud over privatlivet, mener de.

Derudover er de ansatte utilfredse med, at de ikke har fået udleveret nye uniformer, som deres overenskomst siger, de skal have. Derfor møder flere chauffører ind i deres eget tøj. Ifølge overenskomsten burde de have haft nyt arbejdstøj udleveret senest den 1. februar i år, og så burde de få udbetalt 10,50 kroner pr. dag uden nyt tøj. Den godtgørelse har de ikke fået, fortæller én af de ansatte til TV2 Østjylland.

- Efter længere tids dialog om overholdelse/fortolkning af overenskomstens mange punkter har vi som chauffører behov for at holde et fagligt møde. Det kommer desværre til at gå ud over vores kunder, men vi kan ikke blive ved med at stå model til, hvordan ledelsen behandler os som mennesker, skriver Den Faglige Klub Vikingbus Randers.

- Vi føler, at vi kun er et stykke værktøj, som de kan udnytte, som de vil, uden at tage hensyn til, at vi også har et liv ud over at arbejde for Vikingbus.

Forsamlet hos 3F

Til TV2 Østjyllands siger talsmand Henrik Hasselbalch Larsen, at busserne kommer til at holde i garagen hele dagen, hvis ikke ledelsen tager dialogen op nu. Han er sammen med sine 34 kolleger gået over til 3F's kontorer på Tronholmen.