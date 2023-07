Uro ved arrest får politiet til at øge patruljering

Senest har politiet fået en anmeldelse om hærværk mod en parkeret bil i Møllestræde i Randers C ikke langt fra arresthuset. Østjyllands Politi formoder, at ødelæggelserne skete omkring midnatstid natten til tirsdag.

Østjyllands Politi oplyser onsdag, at patruljeringen omkring arresthuset over de seneste uger er blevet intensiveret. Det sker efter flere anmeldelser om uroligheder nær arresten.

Egentlig skulle man jo tro, at var man i nærheden af et arresthus, så var områdets bærme og skidtkarle - eller i hvert fald de fleste af dem - inden for murene. Men den seneste tid har billedet været anderledes omkring Randers Arrest.

Enkelte afsoner deres dom i huset

Ligesom flere af landets fængsler og arresthuse er arresten i Randers af ældre dato. Ifølge Kriminalforsorgen blev Randers Ting- og Arresthus indviet i 1862. Dengang var Frederik VII konge i Danmark, der på det tidspunkt også omfattede hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenborg.

Arresten har 43 pladser og er af Kriminalforsorgen kategoriseret som et kategori 2-arresthus. Det betyder, at sikkerhedsniveauet er særlig højt.

Beboerne er fortrinsvis varetægtsfængslede, altså personer, hvis straffesag ved retten endnu ikke er afsluttet, eller personer, som venter på at komme til at afsone en straf. Men ifølge Kriminalforsorgen er der også enkelte, der afsoner i arresthuset.

Efterforsker urolighederne

Østjyllands Politi oplyser, at flere af anmeldelserne om uroligheder ved arresten er under efterforskning, og at en række personer tidligere på måneden blev sigtet for affyring af fyrværkeri foran arresten.

Politiet efterlyser i øvrigt vidner, som måtte have observeret noget i forbindelse med det seneste hærværk.